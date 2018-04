Vito Armato: "La Lega cresce, a Trapani avremo nostro candidato"

18/04/2018 06:00:00

Vito Armato, responsabile della Lega per la Sicilia occidentale, nominato dal commissario provinciale Alessandro Pagano anche responsabile per la selezione dei candidati...

Si, sono stato nominato commissario per la scelta dei candidati in tutti i Comuni della provincia chiamati al voto.

Come mai lei che è un marsalese fa la selezione dei candidati a Trapani?

E' stato nominato a Trapani il leghista Giorgio Aiuto, una persona che si avvicina alla linea politica che abbiamo adottato a Trapani e che sta dando buoni risultati. La Lega è cresciuta in maniera spaventosa, dall'1 siamo passati al 5%. Siamo la seconda forza politica in provincia e in Sicilia, la Lega ha bisogno adesso di avere nuove persone che amministrano questa nuova forza. Il successo che è arrivato lo si deve ad Alessandro Pagano e a tutto questo gruppo che lavora da oltre un anno.

La Lega a Trapani dice di voler correre con il proprio simbolo e con un candidato sindaco. C'è il nome?

Lo stiamo individuando, prima dobbiamo capire di cosa ha bisogno la città.

Dovete fare veloce, a Trapani sono già avanti gli altri candidati....

Abbiamo già più di una persona che si è avvicinata, stiamo facendo una scelta che non è sommatoria di numeri ma di qualità. Stiamo vedendo quello che sta accadendo a Trapani, ci sono persone di destra che stanno appoggiando una candidatura di sinistra, perchè uno può anche togliersi una giacca ma non può dimenticare la sua storia e Tranchida è di sinistra. La cosa importante per noi è avere delle idee che possano dare delle risposte alla città.

Se la Lega a Trapani non troverà il nome del candidato sindaco che succede?

Avremo la nostra lista e correremo da soli, è stato chiaro il messaggio. Se non ci sono valori da condividere noi correremo da soli non possiamo fare un torto ai trapanesi.

Cosa è mancato a questo centrodestra trapanese per avere una candidatura unitaria? C'è stato un anno di tempo per organizzarsi? I fratelli D'Angelo, che si sono allontanti dalla Lega, hanno lavorato sul territorio tutto l'inverno, si dice che avessero quattro liste pronte...

Già il fatto che ci siano state quattro liste mi fa pensare che non ci siano state le idee ma la somma di numeri per arrivare ad un risultato. D'Angelo non si è allontanato dal partito ma è stato allontanato perchè commissariato il partito, così come a Marsala. Queste persone sono state lasciate libere di lavorare, a Marsala si è scoperto che Lorenzo Sammartano non aveva nemmeno fatto il tesseramento e quindi l'allontanamento e la sostituzione. A Trapani dopo il fallimento delle regionali è stato commissariato il partito e da lì il successo per le nazionali.

Armato, nel comunicato stampa della Lega a firma vostra c'è il riferimento a Tonino d'Alì e a Mimmo Fazio indicati come coloro che non dovrebbero fare politica per le note vicende giudiziarie. Ma proprio Pagano punta il dito contro gli altri in questo momento di indagini che lo coinvolgono?

Questo non è vero. Non c'è nessuna indagine se non mediatica, all'onorevole Pagano non è stato notificato nulla. E' accusato dai giornalisti e non dalla magistratura, accusato di avere detto quello che in politica si dice ogni giorno, faccio un esempi: vota Vito Armato detto Vituzzo. Il detto non l'ha inventato Pagano, questa è l'accusa che i giornali muovono all'onorevole.

Però Salvino Caputo e il fratello sono stati arrestati...

Caputo con Pagano non c'entra niente. E' come se un prete viene preso con le mani nella marmellata la chiesa è tutta sbagliata? La magistratura sta facendo il suo percorso, Pagano non c'entra nulla. Siamo sereni, i giornali devono scrivere anche se non ci fa piacere quando non c'è giusta informazione. Da ventidue anni Pagano è in politica non è mai stato indagato.

La Lega si sta organizzando per le amministrative solo a Trapani o anche in altri Comuni dove si vota?



Ci stiamo organizzando un po' ovunque, a Pantelleria c'è il candidato sindaco Federico Tremarco e la lista è pronta.

Parliamo di Marsala, sono noti i suoi post contro l'Amministrazione Comunale...

Si, ho posto l'attenzione sulla situazione del porto. La gente non ha più intenzione di non essere più presa in giro e mi riferisco al porto pubblico ma anche a quello privato. Serve chiarezza. Se cerco su google ci sono tantissimi annunci sul porto privato e sull'inizio dei lavori, il tutto avallato da politici di destra e di sinistra che arrivano si fanno le foto e prendono in giro tutti i marsalesi. Dopo tutte queste inaugurazioni ci dovrebbe essere almeno una banchina con scritto “lavori in corso” e invece non c'è nulla. C'è il disastro, c'è una Marsala distrutta.

Quali sono le soluzioni della Lega?

Intanto vogliamo sapere se è vero che ci sono 49 milioni di euro per il porto pubblico e non sono stati usati, spero che l'Amministrazione ne dia risposta immediata assumendosi le sue responsabilità. Per il porto privato vogliamo capire se i soldi ci sono per realizzarlo oppure non ci sono? Vogliamo capire se le due cose possono camminare insieme, se si già da domani cominciamo, facciamo. C'è bisogno dei cittadini, presto faremo un comitato per il porto.

Chi lo coadiuva questo comitato, Giulia Adamo?

La Adamo ne farà parte ma ci vuole una figura super partes. La lite Adamo-Ombra non porta a nulla.

Lei ha provato a parlato con il sindaco Alberto Di Girolamo?

L'ho fatto in maniera informale ma adesso lo farò in modo formale. Mi è stato risposto picche: non c'è più niente. In verità qualcosa c'è ma da quando Giulia Adamo si è dimessa qualcosa è stato tralasciato, vogliamo allora capire chi è il dirigente che non ha seguito la pratica.

Armato il governo Lega-Cinque Stelle nascerà?

Può nascere solo se a tradizione centrodestra. La coalizione di centrodestra ha vinto. Luigi Di Maio dice di non parlare con i pregiudicati riferendosi a Berlusconi ma lo fa tutti i giorni parlando con Grillo. Il governo si faccia il prima possibile a guida centrodestra e se Matteo Salvini farà il premier sarà in grado di farlo.