Paolo Ruggieri: "DiventerÃ  Bellissima sostiene Tranchida? Non Ã¨ ancora deciso"

02/05/2018 08:45:00

Paolo Ruggieri, coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, alla fine a Trapani appoggiate Giacomo Tranchida?

Diventerà Bellissima a Trapani non ha ancora fatto le sue scelte e non ha deciso di appoggiare il candidato Tranchida. Il comunicato stampa fatto da alcuni amici in tal senso l'ho definita una fuga in avanti. La politica ha le sue regole.

In questo documento i cinque dirigenti chiedono a lei coordinatore di adeguarsi alle scelte trapanesi cioè andare con Giacomo Tranchida e candidare Nicola Lamia al consiglio comunale...

Prendo atto dell'autodeterminazione che nasce da tempo, la politica, ho detto, ha delle regole. C'è un tavolo di trattative aperto per il centrodestra, potrebbe uscire una candidatura di centrodestra e se non ci dovesse essere un nome nostro allora sceglieremo tra i quattro in campo. Non sono cinque iscritti che decidono la linea del movimento.

Voi siete più di cinque?

Si, siamo più di cinque e il presidente del movimento Nello Musumeci mi ha confermato la linea da seguire.

E quale sarebbe la linea?

Prioritariamente quella di verificare se c'è la possibilità di mettere in campo una candidatura di centrodestra ovvero si faranno scelte di second'ordine.

A Mimmo Turano questa cosa non è stata spiegata? Da tempo è salito sul carro del vincitore.

Turano è un esponente di primissimo livello del centrodestra, se noi uscissimo con una candidatura unitaria Turano dovrebbe poi fare delle scelte. Facciamo anche delle considerazioni, il centrodestra ha vinto in Sicilia, alle nazionali, in Molise e in Friuli se ci sarà anche a Trapani una candidatura di centrodestra bisognerà tenerne conto.

Lei lo voterebbe Tranchida?

Se io fossi un elettore trapanese saprei già per chi votare: Vito Galluffo. E' una scelta da cittadino e da collega avvocato.

Però Tranchida ha detto a Galluffo che lui i mafiosi li difende...

E' stata una caduta di stile, l'articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa a tutti.