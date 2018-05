Trapani, si cerca Fortunata Fiorenza D'Amodio. E' andata via da casa con il bimbo

05/05/2018 06:46:00

C'è una giovane scomparsa a Trapani: Fortunata Fiorenza D'Amodio. E' andata via da casa con il bimbo Non si hanno notizie dallo scorso 1 maggio della 20enne trapanese. La giovane è mamma di un bambino di sette mesi, Andrea, avuto dal compagno, un uomo di 46 anni di Paceco, Giuseppe Maltese, con il quale vive da tre anni.

E’ stato proprio l’uomo a presentare denuncia di scomparsa ai Carabinieri dopo averla cercata invano presso i familiari. La ragazza si sarebbe allontanata con il figlioletto dall’abitazione familiare lo scorso 12 aprile dopo un litigio con il compagno.

Nei messaggi scambiatisi con lui al cellulare ha affermato di trovarsi in Toscana ma l’uomo non crede sia possibile perchè la compagna non aveva denaro con sè, così come giudica inattendibile la versione fornitagli dalla sorella di Fortunata Fiorenza D’Amodio secondo la quale la ragazza e il figlio si troverebbero in una casa famiglia a Milano. Da qui la decisione di presentare denuncia di scomparsa ai Carabinieri.