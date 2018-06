Il punto in vista dei campionati italiani: i qualificati Fibis Trapani

04/06/2018 19:09:00

Manca ormai soltanto una manciata di giorni all'inizio del XXII° campionato italiano di biliardo specialità stecca con le sue dieci manifestazioni in programma.



Prima di addentrarci su chi sarà presente e in gara, andiamo a fare una breve panoramica sulle due (ma non uniche) novità che caratterizzeranno l'edizione di quest'anno, in programma da martedì 12 a domenica 24 giugno 2018.

Il biliardo torna a "casa": dopo due anni di forzata assenza (nel 2016 si migrò oltre confine al palasport "Milojika Strukelj" e al casinò Perla di Nova Gorica, in Slovenia, mentre nella scorsa edizione, quella del 2017, si è giocato al Palazzo a Vela di Torino) le fasi finali dei campionati italiani ritornano a Saint Vincent (Ao), e più precisamente nella consueta sede rappresentata dal palais del "Casinò De La Vallèe". I titoli da assegnare, come anticipato, saranno dieci e non più undici, in quanto da questa stagione sportiva la Federazione ha parificato l'attività femminile a quella maschile, togliendo le due categorie di merito appartenenti alle atlete che sono state assegnate dalla Commissione Tecnica Nazionale nelle consuete categorie ormai unisex. Questo comporterà che verrà assegnato solo un titolo femminile, in luogo dei due, ciascuno per ogni categoria, assegnati fino alla scorsa edizione. Fra i dieci campionati da disputare, soltanto tre rimarranno con formula chiusa, con i partecipanti qualificati esclusivamente tramite le attività di selezione: il torneo Juniores, il torneo di punta dei Nazionali Professionisti, e quello dei Nazionali. I campionati a Coppie, Seniores, Femminile saranno completamente "open", mentre il campionato Master, 1° Categoria, 2° Categoria e 3° Categoria adotteranno una formula "semi-open", con gli atleti non qualificati tramite l'attività istituzionale che avranno la possibilità di entrare nei tabelloni finali attraverso un ultimo torneo di ripescaggio che si effettuerà in loco stesso. A corredo dei dieci tornei che assegneranno i titoli italiani, si giocherà anche il playout salvezza relativo ai Nazionali Professionisti, con i classificati al 13° (Camilo Gomez), 14° (Gaetano Romeo) e 15° (Antonio Girardi) posto durante la stagione regolare che disputeranno un triangolare dopo il quale solo il vincente manterrà la categoria, con il secondo ed il terzo classificati che retrocederanno fra i Nazionali per la stagione 2018/2019. Le altre novità riguardano la stesura del calendario, con ben sette fra i dieci titoli in palio in programma nella giornata conclusiva di domenica 24 giugno 2018, e alcune modifiche nelle specialità e formule di gioco delle varie competizioni.



Passiamo alla truppa locale degli atleti tesserati presso il comitato provinciale Fibis Trapani che hanno acquisito il diritto alla partecipazione al campionato italiano della rispettiva categoria:



Nazionali Professionisti (nessun qualificato)



Nazionali (1 qualificato):

Ciro Davide Rizzo (Il Barone – Marsala (Tp)) tramite il circuito Fibis Open



Master (1 qualificato):

Nicola Sgroi (Bilia Club – Partinico (Pa)) tramite il circuito Fibis Open



1° categoria (2 qualficati):

Davide Granata (Il Barone – Marsala (Tp)) campione provinciale Fibis Trapani, vincitore regular season Fibis Trapani

Maurizio Polizzi (New Games & Billiards 2013 – Castelvetrano (Tp)) 3° in regular season Fibis Trapani (in sostituzione del 1° classificato Davide Granata già qualificato in quanto campione provinciale Fibis Trapani e del 2° classificato Antonino Navetta (Selinus – Castelvetrano (Tp)) che ha rinunciato)



2° categoria (5 qualificati):

Fabio Riserbato (Accademia Risorgimento – Campobello di Mazara (Tp)) campione provinciale Fibis Trapani

Rino Curatolo (Accademia Risorgimento – Campobello di Mazara (Tp)) vincitore poule finale Fibis Trapani

Francesco Papa (Calatafimese – Calatafimi – Segesta (Tp)) vincitore regular season Fibis Trapani

Antonio Chiofalo (New Games & Billiards 2013 – Castelvetrano (Tp)) qualificato tramite il circuito Fibis Sicilia

Vincenzo Mangiaracina (Selinus – Castelvetrano (Tp)) qualificato tramite il circuito Fibis Sicilia



3° categoria (4 qualificati):

Gianluca Bondice (Biglie & Birilli – Marsala (Tp)) campione provinciale Fibis Trapani

Giacomo Bonanno (Biglie & Birilli – Marsala (Tp)) vincitore poule finale Fibis Trapani

Luca Ingrassia (Il Barone – Marsala (Tp)) vincitore regular season Fibis Trapani

Angelo Sammartano (Il Barone – Marsala (Tp)) qualificato tramite il circuito Fibis Sicilia



Juniores (under 21 per atleti di 3° categoria, under 18 per atleti di tutte le categorie) (1 qualificato):

Emanuel Cucchiara (Biglie & Birilli – Marsala (Tp)) campione provinciale Fibis Trapani



Questi, dunque, i 14 atleti trapanesi che parteciperanno ai campionati italiani, al netto di rinunce dell'ultimo momento. Ad essi si andranno ad aggiungere tutti coloro che prenderanno parte alle qualificazioni dei tornei semi-open (i master Cuccia e Maucieri hanno già confermato la loro presenza in gara) qualora riuscissero a vincere la pre-selezione. Infine devono essere aggiunti tutti coloro che decideranno di iscriversi ai tornei open (seniores, coppie, femminile).