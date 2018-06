Elezioni a Trapani, il candidato sindaco Bologna porta in giro gli artisti di strada

05/06/2018 15:21:00

Giocoleria, mimo, burlesque e performance con il fuoco. Il fascino degli artisti di strada per una serata all’insegna del sogno per grandi e piccini. A promuoverla domani, mercoledì 6 giugno, dalle ore 18,00, a piazza Mercato del Pesce, il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna. Un’iniziativa pensata ed ideata dopo il risultato di uno dei sondaggi commissionati, nei mesi scorsi, dal candidato sindaco in cui i commercianti aveva risposto positivamente (78,83%) riguardo alla presenza di artisti di strada in città. E così, domani, piazza Mercato del Pesce sarà animata fino a sera di luci, suoni e colori da un’allegra carovana.

PROGRAMMA

Dalle ore 18 alle ore 20:30 animazione con mimo, artisti che faranno delle creazioni originali con i palloncini, giocoleria e musica con il duo “Fauno di Cibele” , composto da Livia Giaffreda (voce, tamburi a cornice, cajón e cucchiai) e Fabrizio Augugliaro (fisarmonica). Il duo si esibirà in un repertorio ricco di contaminazioni, dalla Sicilia al Salento, passando dalla Calabria e alla Campania, per scappare verso terre straniere e imbattersi in sonorità spagnole, francesi, russe, greche. A seguire, un ammaliante spettacolo con il fuoco a cura dell’artista Ida Bruno.

Infine l’esibizione di burlesque con Lady Ania. Il burlesque è un genere satirico nato nel XVIII secolo in Inghilterra. Durante l'ottocento, la performance acquisisce caratteristiche più comiche e parodistiche. Negli anni 90, sull'onda della moda legata alla cultura vintage, nasce il new burlesque divertente e sensuale. Lady Ania propone la sia visone del Burlesque in uno spettacolo adatto a grandi e piccini. Ad accompagnare la sua esibizione ci sarà il Trio HOT ROCK'N ROLL, composto da Domenico Sabella, the dramme, Pietro Pigniatiello, the guitar man, Roberta Pipitone contrabbasso e voce. Il gruppo ripercorrerà i brani più significativi del rock'n roll degli anni ‘50 e ’60.