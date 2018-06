Cgil Sicilia, lunedì 11 giugno l'assemblea generale a Palermo

09/06/2018 22:00:00

Si riunirà lunedì 11 giugno a Palermo l’Assemblea generale della Cgil Sicilia per assumere i documenti congressuali e per la discussione sulla situazione economica, sociale e politica della regione e del Paese. L’appuntamento è alle 10 nella sede di via Bernabei 22. Sul documento congressuale “Il lavoro è” si sono svolte assemblee generali in tutte le strutture territoriali e di categoria provinciale e regionale dell’isola. Il congresso della Cgil regionale si svolgerà dall’8 al 10 novembre. L’Assembla generale della Cgil farà anche il punto sulle principali vertenze aperte nella regione. La relazione sarà del segretario generale Michele Pagliaro e le conclusioni di Nino Baseotto, responsabile d’organizzazione nella segreteria nazionale della Cgil.