I palombari della Marina Militare liberano un molo del porto di Pantelleria

10/06/2018 19:10:00

E' stato riattivato dai palombari della Marina Militare il Molo Toscano del Porto di Pantelleria.

Un grosso masso che impediva l'attracco dei traghetti nel porto è stato infatti distrutto durante un'esercitazione da parte dei sub di Comusbin.

La struttura, inagibile dal 2012 a causa di una violenta mareggiata, era stata costruita per essere destinata all’ormeggio non solo dei traghetti di linea, che assicurano la continuità territoriale con la Sicilia, ma anche quale centro nevralgico del traffico marittimo nel Mediterraneo Centrale. Ora il molo può tornare operativo, come è stato spiegato durante una conferenza stampa a bordo della Nave Amerigo Vespucci della Marina ormeggiata al porto di Palermo.

Alla conferenza c'erano il vicepresidente della Regione Gaetano Armao assieme all’ammiraglio di Divisione Paolo Pezzutti, comandante del Raggruppamento Subacquei ed incursori “Teseo Tesei” della Marina militare, contrammiraglio Salvatore Gravante, direttore marittimo della Sicilia Occidentale, e al il sindaco di Pantelleria, Gino Gabriele Salvatore.