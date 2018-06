Sicilia, export in crescita: aumentano investimenti e risparmi

16/06/2018 19:15:00

Gli ultimi dati sulla regione Sicilia fanno emergere una crescita sia nei risparmi delle famiglie che negli investimenti: in aumento l'export delle imprese dell'Isola.

Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori, e lo sono ancora di più i siciliani che, al riguardo, risultano tra i più conservativi rispetto alle altre regioni.

Già a partire dal primo semestre del 2017 risulta in crescita l’apertura di conti correnti,la domanda di investimenti in azioni e in Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) con un + 5,1% e un + 16,3%.

L’analisi sui dati è stata effettuata dal servizio studi e ricerche di Banca Mps, ricerca tra l’altro presentata a Catania nella tappa del road show di Banca Mps, evento incentrato sul risparmio delle famiglie e sulla sua gestione.

Inoltre, sempre il centro studi e ricerche di Banca Mps ha evidenziato una tendenza positiva nel settore dell’export con un + 30,4 % legato alle esportazioni siciliane: nella provincia di Catania c’è un + 24,6 %, rispetto al + 7,4 % che è il dato italiano.

Bisogna evidenziare, infine, che negli ultimi anni sono cresciute le esportazioni verso il mercato asiatico, crescita esponenziale dal momento che che questo mercato ormai è molto importante per il nostro export e a livello mondiale.

Per quello che riguarda il catanese, il 95 % delle esportazioni di computer ed elettronica sono dirette verso Hong Kong e Singapore, mentre il settore chimico-farmaceutico è diretto per il 76 % verso la Cina.