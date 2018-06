Se l'auto blu della Regione parcheggia così a Marsala...

21/06/2018 11:45:00

C'è chi viaggia con l'auto blu della Regione e parcheggia ovunque, come se non ci fossero regole. Siamo sempre più abituati a vedere atteggiamenti di prepotenza e situazioni che sintetizzano bene come chi ha un ruolo pubblico, o ha a disposizione risorse pubbliche, non rispetta le regole, neanche quelle più elementari.

Ad esempio è stata notata a Marsala un'auto regionale parcheggiata malissimo.

Come è possibile vedere dalla foto che accompagna l'articolo, l'auto, con tanto di stemma regionale sulla targa, è stata parcheggiata in maniera per niente corretta. Ci troviamo a Marsala, nei pressi dell'ingresso del Museo Baglio Anselmi. L'auto è stata parcheggiata in contro senso, sul marciapiede, ma soprattutto davanti l'ingresso, ostacolando sia lo scivolo per i disabili che il passaggio pedonale. Eppure a pochi metri da lì c'è un ampio parcheggio. E chi avrà mai parcheggiato in quel modo? Qualche dirigente regionale? Qualche assessore? Qualche funzionari dei Beni Culturali? Certo è che chi l'ha fatto ha avuto la spocchia del Marchese del Grillo: “Io so' io, e voi non siete un c....”.