Fazio: rinvio ad Ottobre. Un anno per Carpinteri, un anno e mezzo per Morace

09/07/2018 16:49:00

Rinviata ad ottobre l'udienza preliminare del processo Mare Monstrum a Trapani, dove il principale indagato è l'ex Sindaco Mimmo Fazio. Per un altro indagato, il giudice Raffaele De Lipsis, c'è stato un difetto di notifica. Ha invece patteggiato Leonardo Carpinteri la pena di una anno per corruzione.

Lo comunica l'ufficio stampa della società Stefania Mode: "Stefania Mode comunica che in data odierna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, Dott. Antonio Cavasino, ha accolto la richiesta di definizione del procedimento che era stata concordata dal difensore del Sig. Aldo Carpinteri, Avv. Ermenegildo Costabile ed i Pubblici Ministeri, Dott. Franco Belvisi e Dott.ssa Brunella Sardoni. Aldo Carpinteri ha chiuso la vicenda senza conseguenze personali o per la sua Azienda". Carpinteri aveva già ammesso da tempo di aver pagato (anche con forniture di vino inesistenti) l'interesse di Fazio per alcuni "dossier" che interessavano l'azienda, dal 2015 al 2017, in particolare per l'acquisto del Palazzo Europa nell'Area Industriale di Trapani (vicenda che abbiamo raccontato qui).

L'imprenditore Ettore Morace, che era a capo della società di navigazione Liberty Lines che assicura il 90% dei collegamenti con le isole minori in Sicilia, ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi di reclusione

Per il resto, tutto rinviato all'otto ottobre.