Tanta gente al concerto di Roy Paci & Aretuska a Petrosino

03/08/2018 09:07:00

Tanta gente ieri sera in piazza Biscione a Petrosino, per il concerto di Roy Paci & Aretuska.

La band ha trasformato piazza Biscione in un luogo di festa, con i ritmi accesi, con i mix tra etnico e reggae, con quel sound inconfondibile. Roy Paci ha aperto ieri sera Rockarossa, il festival rock tornato a Petrosino dopo anni di inattività.

Il sindaco Gaspare Giacalone ha commentato così la serata:

È andata benissimo la prima serata di Rockarossa. Grande performance sul palco con il concerto di Roy Paci & Aretuska, voce e musicisti di altissimo livello. Eccezionale anche la presenza di pubblico. A ballare e cantare in Piazza c’erano tutte le generazioni e da ogni parte della Sicilia. Perfino quelli che vorrebbero vedere Petrosino tornare ad essere spenta e desolata come in passato e come succede in altre città siciliane. Si rassegnino tutti: continueremo ad investire sul turismo, sui giovani talenti, sulle associazioni, sui nostri locali, sulla promozione del nostro territorio e sui prodotti tipici, sulla musica, sull’arte e sulla cultura. Rockarossa continua stasera e domani, mentre la macchina organizzativa è già a lavoro di prima mattina. Il treno è partito e non lo fermerà più nessuno!