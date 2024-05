A Buseto Palizzolo il VII Concorso Internazionale "S. Capizzi & A. Maiorana"

16/05/2024 19:00:00

Dal 6 al 12 maggio, Buseto Palizzolo è stato il palcoscenico del VII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Salvatore Capizzi & Antonino Maiorana". Questo concorso, ormai un punto di riferimento nel panorama musicale, ha visto la partecipazione di più di 700 concorrenti, segnando un aumento del 40% rispetto all'edizione precedente e confermando così il suo crescente successo e la sua crescente popolarità.

Le prove, tutte pubbliche, si sono svolte secondo le disposizioni del regolamento, che ha suddiviso i concorrenti in tredici sezioni: pianoforte, archi, fiati, chitarra, fisarmonica, canto lirico, canto pop rock jazz, musica da camera, gruppi pop rock jazz, solisti SMIM, gruppi SMIM, orchestre SMIM, ciascuna delle quali articolata in varie categorie di età. Il concorso ha dunque offerto una piattaforma inclusiva per talenti di tutte le età e stili. Da segnalare la partecipazione di ben 12 orchestre provenienti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, un numero eccezionalmente alto che ha permesso il confronto di musicisti provenienti da tutta la Sicilia e oltre.

Una delle caratteristiche distintive di questo concorso è stata la presenza di una giuria di altissimo livello, presieduta dal rinomato Maestro Mark Agius. Con una carriera illustre e una reputazione internazionale, il Maestro Agius ha conferito al concorso un prestigio straordinario, garantendo una valutazione equa e un feedback prezioso per tutti i partecipanti. Gli altri componenti della giuria sono stati: Franco Foderà, Claudio Onofrio Gallina, Marco Primo Sala, Giuseppe Crapisi, Giuseppe Adamo, Gaetano Colajanni, Antonello Manco e Baldo Calamusa.

L'evento è stato inaugurato il 6 maggio con il concerto della Symphonic Band "Giacomo Candela", diretta dal Maestro Nicolò Scavone, con la partecipazione del pianista Franco Foderà come solista. Questa serata ha dato il via a una settimana intensa di esibizioni e competizioni, culminata nel concerto finale dei vincitori, trasmesso in streaming sui social media dell'associazione e in televisione regionale.

Tra i numerosi partecipanti, alcuni si sono distinti per il loro talento straordinario e la loro performance impeccabile. I vincitori dei premi sono stati annunciati durante il concerto finale e hanno ricevuto riconoscimenti per le loro eccezionali esibizioni. Tra di essi, si sono aggiudicati il primo premio assoluto nelle rispettive sezioni:

•â ⁠Pianoforte: Giulia Riggi di Trapani;

•â ⁠Percussioni: Eduardo La Scala di Castelvetrano;

•â ⁠Musica da camera: Quartetto d'archi formato da Alessandro Caschetto, Antonio Stellino, Alessio Corrao e Maria Gabriele Ferrante, provenienti da Alcamo, Palermo e Ragusa;

•â ⁠Solisti SMIM: Paride Evola (pianoforte) di Alcamo;

•â ⁠Orchestre SMIM: Istituto Comprensivo "Passirano" - Brescia.

Il premio speciale "Peppe e Nino", consistente in una borsa di studio attribuita al solista della sezione Fiati con lo strumento Trombone o Eufonio, è stato assegnato alla trombonista Federica Scavone di Buseto Palizzolo.

Infine, il premio speciale “Salvatore Capizzi - Antonino Maiorana”, una borsa di studio offerta dal Comune di Buseto Palizzolo, è stato assegnato al quartetto d'archi formato da Caschetto, Stellino, Corrao e Ferrante, che sono dunque i vincitori assoluti del VII Concorso Internazionale "Salvatore Capizzi & Antonino Maiorana".

Con un numero record di partecipanti, un programma variegato e una giuria di livello internazionale, il VII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Salvatore Capizzi & Antonino Maiorana" si conferma come un evento di spicco nel calendario musicale internazionale, promuovendo l'eccellenza artistica e celebrando il talento musicale.