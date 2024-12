RMC101 trasmetterà la maratona "Music For Italy" a Natale e Capodanno

12/12/2024 10:07:00

RMC101, la radio più ascoltata in provincia di Trapani sarà protagonista della maratona radiotelevisiva "Music For Italy", un evento che promette di unire musica e spettacolo in due notti imperdibili. Organizzato dal gruppo mediatico Syndimedia, guidato dall’imprenditore siciliano Francesco Borbone, l’evento si terrà a partire dalle ore 22 del 25 e 31 dicembre, portando nelle case degli italiani un cast eccezionale di artisti internazionali.

La maratona, che verrà trasmessa da una rete unificata di radio e tv, vedrà la partecipazione di ben 32 artisti di fama mondiale, tra cui Tiesto, Timmy Trumpet, Sander Van Doorn, Purple Disco Machine, Joel Corry, Nicky Romero, Oliver Heldens, KSHMR e LUMIX. Inoltre, l’evento ospiterà la Zen Line Up, una speciale collaborazione con il liquore etneo Amaro Zen, a testimonianza dell’impegno di Syndimedia nel valorizzare anche i giovani talenti emergenti italiani.

Tra le emittenti che trasmetteranno "Music For Italy" spiccano Radio 104, Radio City4you, Radio Tausia, Radio Emotion, RTA Planet, Radio FM, Prima Radio FM, Radio Nuoro Centrale, Radio Radiosa, Radio AKR, Radio 7 Note, Radio Centro Fiuggi e Radio Idea. Non mancherà, naturalmente, RMC101, che continua a distinguersi per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con contenuti di alta qualità.

Per chi preferisce il digitale terrestre, l’evento sarà disponibile in radio-visione sui canali TVA Sicilia, 4YouTv (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio), Studio 7 Tv Marche, Radio 7 Note Tv e RNC Tv Sardegna. La lineup digitale del nuovo anno vedrà protagonisti nomi del calibro di Steve Aoki b2b Afrojack, B Jones, Federico Scavo e il duo mascherato The Criminal Sounds.

L’amministratore delegato di Syndimedia, Francesco Borbone, ha sottolineato l’importanza di costruire una rete unificata sempre più innovativa e digitalizzata: “È fondamentale utilizzare tutti i mezzi di comunicazione disponibili in Italia, che siano in FM, DAB+ o DTT, per ampliare la distribuzione dei nostri contenuti. Il nostro obiettivo è fare la differenza e portare uno stato d’animo positivo a chi ci ascolta, sia da casa che in macchina”.

"Music For Italy" si conferma uno dei marchi di punta del gruppo Syndimedia, grazie alla sua capacità di riunire radio e tv partner su scala nazionale, regalando agli spettatori un evento unico e coinvolgente.