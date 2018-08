Marsala, due auto si sono scontrate davanti Villa Genna

08/08/2018 10:28:00

C'è stato un violento tamponamento a Marsala, in zona Spagnola, davanti villa Genna.

L'incidente è avvenuto questa mattina, tra una Fiat Panda e una Punto. Le due auto si sono scontrate in prossimità di Villa Genna, a quanto pare è stato un tamponamento con il "muso" della Panda che avrebbe urtato la Punto nella parte posteriore. Per le persone a bordo non ci sono state gravi conseguenze. Sono arrivati sul posto i sanitari del 118 per precauzione e per alleviare il colpo della frusta, tipico in queste circostanze, accusato da uno dei due conducenti.