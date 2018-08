Il meteo in provincia di Trapani. Oggi nuvole e forse un po' di pioggia. Domani migliora

08/08/2018 07:00:00

Si spera che questo sia l'ultimo giorno di nubi e di incertezza in provincia di Trapani, per poterci godere i prossimi giorni di agosto sotto il sole. In provincia di Trapani ancora per oggi c'è il rischio di un po' di pioggia. Il cielo sarà nuvoloso, e il clima resterà abbastanza calo.

Mercoledì, 8 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4350 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì, 9 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.