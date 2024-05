Meteo Trapani. Oggi qualche nuvola, domani sereno

27/05/2024 06:50:00

In mattinata su buona parte della Sicilia condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel messinese.



Nel corso della giornata lungo le aree interne della Sicilia centro orientale si assisterà ad un’intensificazione della nuvolosità per la formazione e lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna in grado di dare luogo a delle precipitazioni a carattere sparso, ma con tendenza in serata ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite ovunque nel corso della serata. Le temperature sono in media con il periodo. Ecco nel dettaglio, invece, le previsioni in provincia di Trapani.

Lunedì 27 Maggio: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, minima 16°C, massima 24°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 24°C, la minima di 16°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 11km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 19km/h, alla sera moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 17km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 10, corrispondente a 1049W/mq.

Martedì 28 Maggio: giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 17 e 25°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, bel tempo al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 17°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud con intensità di circa 10km/h, deboli da Ovest-Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.8, corrispondente a 1036W/mq.

Mercoledì 29 Maggio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 23°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 12km/h, moderati da Nord-Nord-Est alla sera con intensità tra 18km/h e 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.8, corrispondente a 1039W/mq.