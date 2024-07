Ultime ore di fuoco in Sicilia. Da lunedì fa meno caldo

21/07/2024 07:30:00

L'ondata di caldo africano continua ad interessare la Sicilia, con caldo e afa intensi. Temperature massime che fino a oggi, domenica 21 luglio, raggiungeranno punte fino a 38-39°C nell'entroterra regionale, specie tra Agrigentino, Ennese, Nisseno, Catanese e Ragusano.

Valori che rimarranno più contenuti lungo la costa, ma con elevati tassi di umidità, facendo percepire maggiormente afa e condizioni di disagio fisico, specie durante le ore notturne.

Caldo che nel corso della prossima settimana tenderà ad attenuarsi per l'indebolimento del campo di alta pressione favorendo l'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. Temperature che torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31°C lungo la fascia costiera.

Per la giornata di oggi, intanto, c'è l'allerta arancione per il rischio incendi in provincia di Trapani e in altre province siciliane, allerta rossa invece nelle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta.

Queste le previsioni per oggi in provincia di Trapani.

Domenica 21 Luglio: giornata prevalentemente serena e afosa, temperature comprese tra 23 e 33°C. In particolare avremo ampio soleggiamento e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 33°C, la minima di 23°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 2km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 8km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 13km/h e 18km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.4, corrispondente a 1019W/mq.

Lunedì 22 Luglio: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 28°C, la minima di 24°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Ovest al mattino con intensità di circa 29km/h, forti da Ovest-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 32km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.4, corrispondente a 1017W/mq.