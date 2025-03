Torna il maltempo. Allerta gialla in tutta la Sicilia. Piove nel Trapanese

27/03/2025 06:35:00

Tornano le piogge e il maltempo in Sicilia. Oggi è allerta gialla in tutta l'Isola. E' quanto ha disposto la protezione civile regionale nel bollettino meteo che prevede, appunto, per la giornata di oggi, giovedì 27 marzo, piogge e temporali in tutta la Sicilia.

Già ieri si sono registrate precipitazioni soprattutto sul versante tirrenico.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Giovedì 27 Marzo: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, min 12°C, max 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo precipitazioni piovose diffuse al mattino, fenomeni temporaleschi alternati a schiarite al pomeriggio, fenomeni a carattere di rovescio o temporale alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 12°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1710m alle ore 7 e la quota neve più bassa, 1430m, alle ore 10. I venti saranno moderati da Ovest-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 27km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 32km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 19 e sarà di 3440m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 527W/mq.

Venerdì 28 Marzo: giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 13°C, massima 15°C. Entrando nel dettaglio, avremo rovesci temporaleschi alternati a schiarite al mattino e al pomeriggio, pioggia debole e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 3 sarà di 13°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1860m alle ore 3 e la quota neve minima sarà 1550m alle ore 4. I venti saranno al mattino forti provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 38km/h, forti da Ovest-Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 36km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 6 e sarà di 4140m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 3.3, corrispondente a 605W/mq.