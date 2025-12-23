Antivigilia di Natale con il maltempo: allerta meteo gialla anche nel Trapanese

Antivigilia di Natale sotto il segno dell’instabilità in provincia di Trapani e nel resto della Sicilia. Per oggi, martedì 23 dicembre 2025, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutto il territorio dell’Isola, compreso il Trapanese.
Il maltempo continua dunque a caratterizzare queste giornate che precedono le festività natalizie, anche se – fortunatamente – non sono previste condizioni particolarmente estreme.
Piogge e temporali sparsi
Nel bollettino quotidiano sul rischio idrico e idrogeologico, la Protezione civile segnala la possibilità di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni potranno interessare tutte le province siciliane, Trapani compresa.
Dopo i disagi dei giorni scorsi, soprattutto nella Sicilia orientale, si registra un lieve miglioramento nella parte finale della giornata, anche se l’instabilità resterà diffusa.
Venti e mari
Per quanto riguarda il vento, sono previsti venti localmente forti dai quadranti meridionali sui settori occidentali, quindi anche sulla provincia di Trapani, con rotazione da ovest nel corso della giornata. I mari saranno mossi, condizione da tenere in considerazione soprattutto per i collegamenti marittimi.
Attenzione ma senza allarmismi
L’allerta gialla indica la necessità di attenzione, in particolare nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, ma non segnala scenari di emergenza. Resta comunque raccomandata la prudenza negli spostamenti, specie in caso di piogge improvvise o raffiche di vento.
Un’Antivigilia di Natale dunque grigia e a tratti piovosa nel Trapanese, in attesa di capire se le condizioni meteo concederanno una tregua proprio nei giorni delle feste.