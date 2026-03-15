Allerta meteo in Sicilia: scuole chiuse in diversi comuni

15/03/2026 19:16:00

Nuova allerta meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 16 marzo. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino con allerta arancione per gran parte della Sicilia orientale, mentre nelle zone centrali è prevista allerta gialla e condizioni più stabili nel settore occidentale.

Il maltempo porterà piogge diffuse, temporali intensi, forti raffiche di vento e mareggiate, con i fenomeni più intensi attesi nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Alla luce delle previsioni, diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per motivi precauzionali.

Dove resteranno chiuse le scuole

A Catania il sindaco Enrico Trantino ha disposto la chiusura degli istituti scolastici.

In provincia di Catania scuole chiuse a Riposto, Giarre, Aci Castello, Acireale, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Aci Sant’Antonio.

Chiuse anche a Siracusa su decisione del sindaco Francesco Italia.

In provincia di Siracusa stop alle lezioni a Buccheri, Noto, Rosolini, Avola, Portopalo di Capo Passero, Solarino, Carlentini, Pachino e Augusta.

Provvedimenti analoghi anche nel Messinese, dove resteranno chiuse le scuole a Santa Teresa di Riva, Taormina, Nizza di Sicilia, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Letojanni, Mongiuffi Melia e Roccalumera.

Le previsioni

Secondo la Protezione civile sono previste precipitazioni persistenti anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nei settori orientali e meridionali dell’Isola, con accumuli che potranno risultare localmente elevati.

I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Previsti anche venti da forti a burrasca, in particolare di scirocco sul versante ionico e di grecale sulle coste tirreniche e occidentali. I mari saranno molto mossi o agitati, soprattutto nello Ionio.

La situazione dovrebbe risultare meno critica nella Sicilia occidentale, dove le precipitazioni saranno più isolate.



