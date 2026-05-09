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Cronaca

» Meteo
09/05/2026 07:00:00

Sicilia, weekend quasi estivo: caldo e nubi, ma può anche piovere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/sicilia-weekend-quasi-estivo-caldo-e-nubi-ma-puo-anche-piovere-450.jpg

La Sicilia entra in un weekend dal sapore quasi estivo, anche se con qualche piccola “sbavatura” tipicamente primaverile. La giornata di sabato sarà in gran parte stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi ma spesso velati per la presenza di pulviscolo sahariano, che renderà l’atmosfera un po’ lattiginosa.

 

Le temperature sono in aumento, con massime tra 24 e 28 gradi e punte anche vicine ai 30 nelle zone interne. Clima caldo per il periodo, soprattutto nelle ore centrali.

Nel corso della serata, però, non si esclude qualche breve rovescio sui settori occidentali, in particolare nel Trapanese, ma si tratterà di fenomeni deboli e localizzati.

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, con Scirocco soprattutto sul Canale di Sicilia, dove il mare tenderà a diventare mosso o molto mosso.

 

Domenica 10 maggio

Domenica si apre con qualche nube in più, soprattutto sulla Sicilia occidentale, dove non si esclude qualche pioggia debole nelle prime ore della giornata. Con il passare delle ore, però, spazio a schiarite sempre più ampie e a un ritorno di condizioni stabili.

Le temperature restano miti, con valori tra 22 e 28 gradi, leggermente in calo solo nelle aree occidentali. Il clima sarà comunque gradevole, con una sensazione più primaverile che estiva.

I venti soffieranno moderati da sud-ovest, in rinforzo dalla sera, mentre i mari si manterranno mossi, soprattutto sul Canale di Sicilia e sul Tirreno occidentale.



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