Sicilia, oggi allerta arancione per incendi: caldo e vento aumentano il rischio

19/06/2026 08:36:00

È allerta arancione oggi, 19 giugno, in Sicilia per il rischio incendi. L’avviso è stato emesso dal dipartimento regionale della Protezione civile, in una giornata caratterizzata da caldo intenso, assenza di piogge e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Secondo il bollettino, sull’Isola sono previste precipitazioni assenti o non rilevanti. I venti saranno deboli variabili o temporaneamente moderati, con regime di brezza. Le temperature massime resteranno elevate soprattutto nelle aree interne e pianeggianti.

L’umidità nei bassi strati sarà compresa tra il 40 e il 50% sui settori tirrenici e tra il 20 e il 40% nel resto della Sicilia.

L’allerta arancione per gli incendi viene diramata quando le condizioni meteo-climatiche e l’umidità della vegetazione possono favorire incendi con intensità elevata e propagazione veloce.

Per quanto riguarda le ondate di calore, oggi è stata diramata allerta gialla a Palermo, Messina e Catania.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza, soprattutto nelle aree rurali, boschive e nelle zone interne, dove il rischio di inneschi e propagazione rapida resta alto.



