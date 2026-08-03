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Cronaca

» Meteo
03/08/2026 08:15:00

Sicilia, entra nel vivo la quarta ondata di caldo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/sicilia-entra-nel-vivo-la-quarta-ondata-di-caldo-450.jpg

La quarta ondata di caldo entra nel vivo e la Sicilia torna sotto la morsa dell’anticiclone africano. È una giornata da bollino rosso per Palermo e Catania, inserite tra le città italiane con il livello massimo di allerta per le ondate di calore.

Il rischio riguarda tutta la popolazione, non solo le fasce più fragili: le condizioni meteo sono infatti tali da poter avere effetti sulla salute anche per chi è in buona forma.

 

Temperature in aumento e afa pesante

Oggi, 3 agosto, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l’Isola, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli. Una combinazione che favorisce l’accumulo di calore e l’aumento dell’afa, soprattutto lungo le coste.

Le temperature tornano a salire:

  • massime diffuse oltre i 33-35 gradi
  • punte fino a 37 gradi nelle zone interne
  • percepiti fino a 38 gradi nelle grandi città

Lungo le coste il caldo sarà più umido e difficile da sopportare, con notti sempre più afose.

 

Temporali isolati sul centro-oriente

Nonostante il dominio dell’anticiclone, nel pomeriggio non si escludono brevi temporali nelle aree centro-orientali dell’Isola, tra Catanese, Siracusano, Ragusano ed entroterra.

La Protezione Civile ha infatti diramato allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in cinque province: Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.

Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata, senza modificare il quadro generale dominato dal caldo.

 

Rischio incendi e settimana rovente

Resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi: confermata la preallerta arancione su tutta la Sicilia.

La tendenza per i prossimi giorni è chiara:

  • caldo persistente
  • temperature sopra la media
  • poche precipitazioni

L’ondata africana accompagnerà l’Isola almeno fino a metà settimana, senza segnali di un vero cambio di scenario.



Meteo | 2026-08-03 08:15:00
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