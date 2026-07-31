Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
31/07/2026 09:30:00

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia, per l'8 e il 9 agosto a Santa Ninfa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa-450.jpg

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si riempiranno di stand, braci accese, musica dal vivo e tanto divertimento.

L'obiettivo dell'edizione 2026 resta quello della qualità che, tradotto in termini concreti, significa tracciabilità e garanzia per il consumatore. In ogni stand di vendita della salsiccia saranno indicati tutti i dati utili, dal lotto di provenienza dei suini fino alla macellazione. «Un'attenzione particolare – spiega il sindaco Carlo Ferreri – che conferma la volontà di valorizzare un prodotto simbolo del territorio e di offrire ai visitatori la massima trasparenza». «Siamo pronti per accogliere visitatori da tutta la Sicilia – aggiunge il sindaco – ma anche turisti. La Sagra della Salsiccia si riconferma ancora una volta un evento che mette insieme l’aspetto ludico con quello della valorizzazione di un prodotto che, seppur non esclusivamente tipico del nostro paese, qui viene preparato con passione e cura secondo diversi metodi».

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il sostegno del Libero Consorzio provinciale di Trapani, della Regione Siciliana e, quest'anno per la prima volta del Ministero del Turismo, e con la collaborazione delle attività commerciali cittadine che gestiranno gli stand degustazione per l'intero weekend. A conferma del fatto che la Sagra della Salsiccia è divenuto ormai un evento di grande richiamo turistico vi è il fatto che per il secondo anno consecutivo intercetta numerosi sponsor privati, che si aggiungono ai fondi pubblici stanziati e che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato che genera sviluppo economico. Anche quest'anno la manifestazione si svilupperà lungo viale Pio La Torre e viale Piersanti Mattarella: il corso a doppia carreggiata permetterà ai visitatori di muoversi agevolmente tra gli stand, fermandosi a degustare le tante specialità proposte. Quello tra Santa Ninfa e la salsiccia è ormai un legame che negli anni è diventato un vero e proprio marchio identitario del territorio.

Un obiettivo che continua a rappresentare una delle prospettive di crescita per una delle eccellenze gastronomiche del territorio. La presenza di importanti aziende di macellazione e una consolidata tradizione di macellerie artigianali hanno contribuito a trasformare quella che era nata quasi come una festa di paese in un appuntamento atteso da migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia.

Tra le specialità che sarà possibile degustare non mancheranno inoltre le arancine ripiene di salsiccia e le immancabili busiate al ragù di salsiccia, ormai tra i piatti più apprezzati della manifestazione.

Musei aperti
L'inaugurazione della sagra è prevista alle ore 19:00 di sabato 8 agosto lungo viale Pio La Torre. Nelle due serate sono in programma musica dal vivo e spettacoli distribuiti lungo il percorso, mentre gli stand offriranno anche ricotta fresca, carne arrostita, dolci della tradizione e proposte dedicate alle persone celiache.

Domenica 9 agosto gli stand riapriranno alle ore 19:00. In occasione della manifestazione il Polo Museale, che ospita il Museo "Nino Cordio" e il Museo dell'Emigrazione, resterà aperto per le visite gratuite. La sagra si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Native | 30/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785417930-0-canottieri-marsala-il-trofeo-attina-arriva-alla-50-edizione.jpg

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano