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» Native
30/07/2026 15:23:00

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

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Sabato 1 e domenica 2 agosto la Società Canottieri Marsala ospiterà la seconda prova della Coppa Sicilia Optimist 2026, inserita nel calendario della VII Zona della Federazione Italiana Vela. In palio il Trofeo Massimo Attinà, che quest'anno raggiunge la cinquantesima edizione.

Il trofeo, tra i più longevi della vela giovanile siciliana, coincide quest'anno con gli ottant'anni della Canottieri Marsala. Sono attesi giovani timonieri dai principali circoli nautici dell'Isola, pronti a confrontarsi per due giorni sul campo di regata davanti alla costa marsalese.

La seconda tappa della Coppa Sicilia
La manifestazione, organizzata dalla Canottieri Marsala, è valida come seconda prova della Coppa Sicilia Optimist, il circuito regionale dedicato ai giovani velisti della classe. Le prove si svolgeranno sabato e domenica, secondo il programma stabilito dal comitato di regata e compatibilmente con le condizioni del vento.

Lo scorso anno, nella categoria Juniores, il successo era andato a un atleta di casa, Filippo Noto, in un'edizione che aveva visto la partecipazione dei principali club dell'Isola insieme a timonieri arrivati da Malta e da Roma.

Un trofeo dedicato alla memoria
Il Trofeo Massimo Attinà è dedicato al giovane atleta della Canottieri scomparso prematuramente. In cinquant'anni ha portato a Marsala centinaia di giovani atleti e numerosi circoli siciliani, diventando una tappa fissa del calendario regionale.

Gli ottant'anni della Società Canottieri Marsala
La cinquantesima edizione cade in un anno particolare per la società di Lungomare Boeo, presieduta dall'avvocato Renzo Carini:
«La cinquantesima edizione del Trofeo Massimo Attinà rappresenta un momento particolarmente significativo per la Società Canottieri Marsala. È una manifestazione che custodisce la memoria di un giovane velista e che continua a parlare alle nuove generazioni attraverso lo sport. Vedere tanti ragazzi confrontarsi nelle nostre acque è il modo più autentico per rendere vivo questo ricordo. Il traguardo coincide inoltre con gli ottant'anni della Canottieri: due anniversari che raccontano il legame profondo tra il nostro circolo, la vela e la città di Marsala. Ci auguriamo che queste giornate siano una festa dello sport e dei valori che il mare sa trasmettere».

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 30/07/2026
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