Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
02/08/2026 08:22:00

Sicilia, caldo e afa non mollano. Ma potrebbe anche piovere in alcune zone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/1785652160-0-sicilia-caldo-e-afa-non-mollano-ma-potrebbe-anche-piovere-in-alcune-zone.jpg

L’anticiclone africano continua a dominare la Sicilia e non dà tregua: anche oggi il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte dell’Isola, ma con caldo in aumento e afa sempre più pesante, soprattutto lungo le coste.

 

La mattinata trascorrerà all’insegna del cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio, però, torna un po’ di instabilità: sono possibili rovesci o temporali di calore nelle aree interne e sui rilievi, in particolare tra Ennese, Nisseno e zone appenniniche. Fenomeni brevi, ma localmente anche intensi, destinati a esaurirsi in serata.

 

Allerta gialla e rischio incendi

La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Parallelamente resta alta l’attenzione sul fronte incendi: confermata la preallerta arancione su tutta l’Isola, a causa del caldo e della vegetazione secca che favoriscono la rapida propagazione dei roghi.

 

Caldo intenso e afa in aumento

Le temperature restano elevate, con massime comprese tra 32 e 36 gradi, ma con valori percepiti più alti a causa dell’umidità.

Situazione più critica nelle grandi città:

  • Palermo e Catania verso livelli elevati di allerta per ondate di calore
  • Messina in preallerta

Le notti restano calde e afose, con difficoltà a scendere sotto i 25-27 gradi.

 

La settimana: caldo persistente

Nei prossimi giorni non si prevedono grandi cambiamenti. L’anticiclone resterà ben saldo sul Mediterraneo, garantendo:

  • tempo stabile e soleggiato
  • temperature sopra la media
  • possibili temporali pomeridiani limitati alle aree interne



Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...