Sicilia, caldo e afa non mollano. Ma potrebbe anche piovere in alcune zone

02/08/2026 08:22:00

L’anticiclone africano continua a dominare la Sicilia e non dà tregua: anche oggi il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte dell’Isola, ma con caldo in aumento e afa sempre più pesante, soprattutto lungo le coste.

La mattinata trascorrerà all’insegna del cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio, però, torna un po’ di instabilità: sono possibili rovesci o temporali di calore nelle aree interne e sui rilievi, in particolare tra Ennese, Nisseno e zone appenniniche. Fenomeni brevi, ma localmente anche intensi, destinati a esaurirsi in serata.

Allerta gialla e rischio incendi

La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Parallelamente resta alta l’attenzione sul fronte incendi: confermata la preallerta arancione su tutta l’Isola, a causa del caldo e della vegetazione secca che favoriscono la rapida propagazione dei roghi.

Caldo intenso e afa in aumento

Le temperature restano elevate, con massime comprese tra 32 e 36 gradi, ma con valori percepiti più alti a causa dell’umidità.

Situazione più critica nelle grandi città:

Palermo e Catania verso livelli elevati di allerta per ondate di calore

verso livelli elevati di allerta per ondate di calore Messina in preallerta

Le notti restano calde e afose, con difficoltà a scendere sotto i 25-27 gradi.

La settimana: caldo persistente

Nei prossimi giorni non si prevedono grandi cambiamenti. L’anticiclone resterà ben saldo sul Mediterraneo, garantendo:

tempo stabile e soleggiato

temperature sopra la media

possibili temporali pomeridiani limitati alle aree interne



