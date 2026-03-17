Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

17/03/2026 09:30:00

Chi pianifica una partenza in estate lo sa bene: organizzarsi per tempo fa la differenza. Autoservizi Salemi viene incontro a chi vuole pianificare il viaggio senza sorprese, rendendo disponibile online — già da fine marzo 2026 — la programmazione estiva di tutte le corse in esercizio, servizi bus da e per gli aeroporti della Sicilia occidentale, servizi bus dalla Sicilia per le maggiori città italiane e viceversa.



Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi: le corse estive sono online

Le tratte da Marsala e da Palermo per l'Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi sono già acquistabili su autoservizisalemi.it per tutta la stagione fino a Settembre 2026.

I passeggeri che da Palermo devono raggiungere l’aeroporto di Trapani Birgi e viceversa, possono contare sul servizio bus di Autoservizi Salemi anche per i voli in partenza da Trapani Birgi all’alba , o per i voli in arrivo a Trapani Birgi in tarda sera.



Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino: il collegamento c'è, e parte da casa tua

Le corse verso l'Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino partono da tutto il trapanese: Marsala, Trapani Aeroporto, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Salemi/Gibellina, Partanna e non solo.

Un servizio consolidato, che da anni permette ai passeggeri di raggiungere Palermo comodamente, senza cambi, senza stress da parcheggio, a bordo di bus moderni e climatizzati.

Dalla Sicilia per le maggiori località italiane e viceversa: Siamo on-line per tutta l’Estate 2026!

Pianificare le vacanze estive per tempo, o semplicemente tornare a casa, è un momento di cui avere cura, tutte le nostre corse sono on-line fino a Settembre 2026.

Partenze da Milano, Parma, Piacenza, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e non solo.. per la Sicilia e viceversa.



Come acquistare

Tutto si fa online, in pochi clic: dal sito autoservizisalemi.it, dall'app Salemi (disponibile su App Store e Google Play) oppure nelle biglietterie fisiche autorizzate presenti sul territorio. Il biglietto è elettronico: si conserva sul telefono e si esibisce all'imbarco. Nessuna coda, nessun cartaceo.

Prenotare in anticipo significa garantirsi il posto a bordo e partire già organizzati , soprattutto nei mesi di punta, quando i bus si riempiono in fretta.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



