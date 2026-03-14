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Cronaca

» Meteo
14/03/2026 17:18:00

Torna il maltempo. Allerta gialla in tutta la Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-03-2026/torna-il-maltempo-allerta-gialla-in-tutta-la-sicilia-450.jpg

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sulla Sicilia per la giornata di domenica 15 marzo. Una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il Nord-Ovest d’Italia, si sposta verso Sud e porterà sull’isola piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.


Le precipitazioni sono attese già dal mattino. L’avviso — che integra ed estende quello diramato il giorno precedente — segnala fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio intenso, con locali grandinate e fulmini. Dalla tarda mattinata il peggioramento si estenderà anche alla Calabria.

Il quadro nazionale vede un’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia. Gialla, invece, su Sicilia, Calabria, Liguria, e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.


In Sicilia i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

 



Meteo | 2026-03-13 07:59:00
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