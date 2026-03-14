Torna il maltempo. Allerta gialla in tutta la Sicilia

14/03/2026 17:18:00

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sulla Sicilia per la giornata di domenica 15 marzo. Una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il Nord-Ovest d’Italia, si sposta verso Sud e porterà sull’isola piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.



Le precipitazioni sono attese già dal mattino. L’avviso — che integra ed estende quello diramato il giorno precedente — segnala fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio intenso, con locali grandinate e fulmini. Dalla tarda mattinata il peggioramento si estenderà anche alla Calabria.

Il quadro nazionale vede un’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia. Gialla, invece, su Sicilia, Calabria, Liguria, e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.



In Sicilia i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.



