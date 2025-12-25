Meteo Natale, 25 dicembre: tempo stabile in provincia di Trapani

Natale con tempo nel complesso tranquillo in provincia di Trapani. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni significative.
A Trapani le temperature resteranno miti: massima di 16°C, attesa intorno alle ore 14, e minima di 12°C nelle prime ore del mattino, attorno alle 5. I venti soffieranno moderati da Sud-Sud-Est per l’intero arco della giornata, con intensità compresa tra 17 e 27 km/h.
L’intensità solare raggiungerà il valore massimo intorno alle 13, con indice UV pari a 1.7 (circa 434 W/mq), mentre la qualità dell’aria è segnalata come buona.
Una giornata dunque adatta alle celebrazioni e agli spostamenti, con condizioni meteo complessivamente favorevoli.
La redazione di Tp24 augura a tutti i lettori un sereno Natale.