Cronaca

Meteo
25/12/2025 07:45:00

Meteo Natale, 25 dicembre: tempo stabile in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/1766645284-0-meteo-natale-25-dicembre-tempo-stabile-in-provincia-di-trapani.jpg

Natale con tempo nel complesso tranquillo in provincia di Trapani. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni significative.

 

A Trapani le temperature resteranno miti: massima di 16°C, attesa intorno alle ore 14, e minima di 12°C nelle prime ore del mattino, attorno alle 5. I venti soffieranno moderati da Sud-Sud-Est per l’intero arco della giornata, con intensità compresa tra 17 e 27 km/h.

 

L’intensità solare raggiungerà il valore massimo intorno alle 13, con indice UV pari a 1.7 (circa 434 W/mq), mentre la qualità dell’aria è segnalata come buona.

Una giornata dunque adatta alle celebrazioni e agli spostamenti, con condizioni meteo complessivamente favorevoli.

 

 La redazione di Tp24 augura a tutti i lettori un sereno Natale.

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

