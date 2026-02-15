Sezioni
Cronaca

Meteo
15/02/2026 08:58:00

Anche oggi in Sicilia cielo grigio e temporali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/anche-oggi-in-sicilia-cielo-grigio-e-temporali-450.jpg

Ancora ombrelli aperti e cielo plumbeo.
La Sicilia si sveglia anche oggi sotto il segno dell’instabilità, con piogge e temporali diffusi su gran parte dell’Isola.

Secondo le rilevazioni dell’Aeronautica Militare Italiana, la giornata di domenica 15 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteo perturbate su tutto il territorio regionale.

 

Piogge persistenti sulla costa sud

 

La zona costiera meridionale sarà interessata da addensamenti compatti, con piogge e temporali persistenti fino alle ore serali. Solo in seguito sono attese parziali schiarite, ma senza un vero miglioramento stabile.

 

Nord e Ionio sotto la pioggia

 

Sulla costa settentrionale il cielo si presenterà coperto da molte nubi, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità.

Le aree centrali e la fascia ionica saranno avvolte da un’ampia copertura nuvolosa, con fenomeni prevalentemente sotto forma di rovesci.

 

Temperature fresche e mari agitati

 

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve diminuzione, confermando un clima piuttosto fresco per il periodo.

I venti spireranno deboli o moderati da ovest, con locali rinforzi.
Il mar Ionio sarà mosso, mentre gli altri bacini risulteranno molto mossi e localmente agitati.

Insomma, anche oggi il sole resta dietro le quinte. E febbraio continua a ricordarci che l’inverno, almeno in Sicilia, non ha ancora intenzione di fare un passo indietro.



