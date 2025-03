Meteo. Inizio di settimana instabile in Sicilia. Previste piogge in provincia di Trapani

Torna il maltempo. Allerta gialla in tutta la Sicilia. Piove nel Trapanese

Tornano le piogge e il maltempo in Sicilia. Oggi è allerta gialla in tutta l'Isola. E' quanto ha disposto la protezione civile regionale nel bollettino meteo che prevede, appunto, per la giornata di oggi, giovedì 27 marzo, piogge e...