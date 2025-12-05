Sezioni
Cronaca

» Meteo
05/12/2025 21:06:00

Erice: auto finisce fuori strada, c'è un ferito. Il vento abbatte un albero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764965482-0-erice-auto-finisce-fuori-strada-c-e-un-ferito-il-vento-abbatte-un-albero.jpg

Il maltempo che da ore sta interessando il Trapanese continua a creare disagi, soprattutto nel territorio di Erice. In contrada Martogna, a causa della forte pioggia e del vento, un albero è crollato sulla carreggiata, bloccando completamente il transito delle auto.

 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, già impegnati in diverse operazioni di messa in sicurezza nell’area.

Sempre a Martogna, poco dopo, si è verificato anche un incidente stradale: un’auto è finita fuori strada e il conducente è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave.

 

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di assistere il ferito e alle squadre dei Vigili del Fuoco di rimuovere il veicolo incidentato e l’albero caduto.

 

La Protezione Civile invita alla massima prudenza negli spostamenti nelle prossime ore, viste le avverse condizioni meteo.

 









