Pioggia e vento, migliora un po' nel fine settimana. Il meteo in Sicilia e nel Trapanese

La Sicilia si sveglia oggi sotto una circolazione depressionaria che mantiene sulla regione condizioni di spiccata instabilità, con piogge irregolari e cieli molto nuvolosi. Una giornata tipicamente invernale, soprattutto sui versanti tirrenici e nell’ovest dell’Isola.
Il tempo oggi, venerdì 5 dicembre
Le previsioni indicano una situazione variabile, con fenomeni sparsi soprattutto nella prima parte della giornata.
- Sul Tirreno: nubi in aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con possibili rovesci temporaleschi.
- Sul litorale meridionale: mattinata molto nuvolosa con qualche pioggia, poi graduale miglioramento fino a schiarite serali.
- Sul versante ionico e nelle aree interne: alternanza di schiarite e annuvolamenti, con bassa probabilità di fenomeni.
- Sull’Appennino siculo: nubi in aumento e piovaschi pomeridiani, con nebbie in formazione in serata.
I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, inizialmente tesi sul settore occidentale, in attenuazione nel corso della giornata. Mari molto mossi, soprattutto Basso
Tirreno, Canale e Mare di Sicilia.
Le temperature massime oscilleranno tra gli 8 e i 16 gradi, con valori notturni in ulteriore lieve diminuzione.
Il meteo a Trapani
A Trapani venerdì sarà una giornata grigia e bagnata:
- Pioggia diffusa o rovesci dal mattino al pomeriggio.
- Temperature: min 13°C – max 14/16°C.
- Venti moderati o tesi, al mattino da Sud-Ovest, poi da Nord-Ovest.
- Mare molto mosso.
- Possibili difficoltà alla viabilità per la scarsa visibilità nelle ore centrali.
Sono previsti circa 4 mm di pioggia, con quota neve intorno ai 1.500 metri.
Le previsioni per il weekend
Sabato 6 dicembre il quadro migliora: la pressione torna a salire e sulla Sicilia si tornerà a vedere qualche raggio di sole.
- Cielo parzialmente soleggiato su gran parte dell’Isola.
- Ancora qualche pioggia irregolare sul Tirreno, specie tra Messina e Palermo.
- Temperature massime in lieve aumento: 10-19°C, minime in leggero calo.
- Venti moderati, mari mossi.
Domenica dovrebbe proseguire il miglioramento, con condizioni più stabili e ampie schiarite, salvo qualche residuo addensamento sui rilievi settentrionali.