Cronaca

» Meteo
05/12/2025 08:40:00

Pioggia e vento, migliora un po' nel fine settimana. Il meteo in Sicilia e nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764921126-0-pioggia-e-vento-migliora-un-po-nel-fine-settimana-il-meteo-in-sicilia-e-nel-trapanese.jpg

La Sicilia si sveglia oggi sotto una circolazione depressionaria che mantiene sulla regione condizioni di spiccata instabilità, con piogge irregolari e cieli molto nuvolosi. Una giornata tipicamente invernale, soprattutto sui versanti tirrenici e nell’ovest dell’Isola.

 

Il tempo oggi, venerdì 5 dicembre

Le previsioni indicano una situazione variabile, con fenomeni sparsi soprattutto nella prima parte della giornata.

  • Sul Tirreno: nubi in aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con possibili rovesci temporaleschi.
  • Sul litorale meridionale: mattinata molto nuvolosa con qualche pioggia, poi graduale miglioramento fino a schiarite serali.
  • Sul versante ionico e nelle aree interne: alternanza di schiarite e annuvolamenti, con bassa probabilità di fenomeni.
  • Sull’Appennino siculo: nubi in aumento e piovaschi pomeridiani, con nebbie in formazione in serata.

I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, inizialmente tesi sul settore occidentale, in attenuazione nel corso della giornata. Mari molto mossi, soprattutto Basso 

Tirreno, Canale e Mare di Sicilia.

Le temperature massime oscilleranno tra gli 8 e i 16 gradi, con valori notturni in ulteriore lieve diminuzione.

 

Il meteo a Trapani

A Trapani venerdì sarà una giornata grigia e bagnata:

  • Pioggia diffusa o rovesci dal mattino al pomeriggio.
  • Temperature: min 13°C – max 14/16°C.
  • Venti moderati o tesi, al mattino da Sud-Ovest, poi da Nord-Ovest.
  • Mare molto mosso.
  • Possibili difficoltà alla viabilità per la scarsa visibilità nelle ore centrali.

Sono previsti circa 4 mm di pioggia, con quota neve intorno ai 1.500 metri.

 

Le previsioni per il weekend

Sabato 6 dicembre il quadro migliora: la pressione torna a salire e sulla Sicilia si tornerà a vedere qualche raggio di sole.

  • Cielo parzialmente soleggiato su gran parte dell’Isola.
  • Ancora qualche pioggia irregolare sul Tirreno, specie tra Messina e Palermo.
  • Temperature massime in lieve aumento: 10-19°C, minime in leggero calo.
  • Venti moderati, mari mossi.

Domenica dovrebbe proseguire il miglioramento, con condizioni più stabili e ampie schiarite, salvo qualche residuo addensamento sui rilievi settentrionali.









