Meteo Sicilia. Nuvole e pioggia. Anche nel fine settimana tempo instabile

04/12/2025 08:48:00

Giovedì 4 dicembre si apre con temperature decisamente fredde in tutta la Sicilia: 10 gradi a Palermo, 8 gradi a Trapani e Ragusa, 6 gradi a Caltanissetta ed Enna. Più miti le città costiere del Sud-Est, con 12 gradi a Catania, Agrigento e Messina, e 11 gradi a Siracusa.

A dominare la scena è una vasta area di bassa pressione che continua a insistere sull’Italia, portando instabilità diffusa sull’Isola. Fin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso ovunque, con addensamenti più compatti sul versante tirrenico e nelle province occidentali, dove sono attesi acquazzoni intermittenti e qualche temporale, soprattutto nelle zone esposte al Canale di Sicilia.

Vento in aumento e mareggiate

I venti saranno moderati da Ovest, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio. Possibili mareggiate sulle coste tirreniche e sul Canale di Sicilia. A Pantelleria e Lampedusa soffierà un Maestrale intenso, con mare agitato attorno alle isole.

Le temperature massime faranno segnare un lieve calo, mantenendosi comunque tra gli 11 e i 20 gradi a seconda delle zone.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 5 dicembre

La pressione resterà bassa e il maltempo continuerà a farsi sentire. Cielo instabile, nuvoloso per l’intera giornata, con piogge irregolari e solo localmente moderate. Le temperature caleranno ancora leggermente: massime tra 10 e 17 gradi.

Sabato 6 dicembre

Possibile attenuazione dei fenomeni, ma non si esclude nuova variabilità, con nubi e qualche pioggia sparsa soprattutto sul settore tirrenico. Venti sempre sostenuti e mari molto mossi, in particolare tra Canale di Sicilia e Basso Tirreno.



