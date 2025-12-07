Meteo nel trapanese: oggi e domani poco nuvoloso

A Trapani quella di oggi sarà una giornata segnata da qualche nube sparsa, con temperature complessivamente miti. La colonnina di mercurio raggiungerà i 18°C intorno alle 13, mentre la minima sarà di 15°C nelle prime ore del mattino.
I venti soffieranno per l’intera giornata con intensità moderata, variando leggermente la provenienza:
- al mattino da Ovest-Nord-Ovest, tra 19 e 26 km/h;
- nel pomeriggio da Nord-Ovest, con raffiche tra 24 e 32 km/h;
- in serata da Nord-Nord-Ovest, ancora tra 19 e 32 km/h.
L’intensità solare massima è attesa alle ore 13, con un indice UV di 1.9 e una radiazione di 452 W/m².
Per domani, sempre a Trapani, è prevista una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, senza fenomeni di rilievo.