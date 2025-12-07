Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
07/12/2025 07:00:00

Meteo nel trapanese: oggi e domani poco nuvoloso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/meteo-nel-trapanese-oggi-e-domani-poco-nuvoloso-450.jpg

A Trapani quella di oggi sarà una giornata segnata da qualche nube sparsa, con temperature complessivamente miti. La colonnina di mercurio raggiungerà i 18°C intorno alle 13, mentre la minima sarà di 15°C nelle prime ore del mattino.

 

I venti soffieranno per l’intera giornata con intensità moderata, variando leggermente la provenienza:

  • al mattino da Ovest-Nord-Ovest, tra 19 e 26 km/h;
  • nel pomeriggio da Nord-Ovest, con raffiche tra 24 e 32 km/h;
  • in serata da Nord-Nord-Ovest, ancora tra 19 e 32 km/h.

L’intensità solare massima è attesa alle ore 13, con un indice UV di 1.9 e una radiazione di 452 W/m².

 

Per domani, sempre a Trapani, è prevista una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, senza fenomeni di rilievo.



Meteo | 2025-12-07 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/meteo-nel-trapanese-oggi-e-domani-poco-nuvoloso-250.jpg

Meteo nel trapanese: oggi e domani poco nuvoloso

A Trapani quella di oggi sarà una giornata segnata da qualche nube sparsa, con temperature complessivamente miti. La colonnina di mercurio raggiungerà i 18°C intorno alle 13, mentre la minima sarà di 15°C nelle prime ore...







Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola