Sole e allerta arancione per il rischio incendi in Sicilia

21/05/2024 08:02:00

Scendono anche se di poco, le temperature in Sicilia pur rimanendo tra il gradevole ed il caldo.

Massime comprese tra i 20 ed i 28 gradi per la giornata di oggi, martedì 21 maggio. La protezione civile regionale, per precauzione, ha previsto il colore arancione per quanto riguarda il rischio incendi, cioè una fase di preallerta che riguarda tutta la Sicilia.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 28 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 23 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 21 a Trapani.

Queste invece le previsioni in provincia di Trapani.

Martedì 21 Maggio: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 18°C e massima di 21°C. Entrando nel dettaglio, avremo poche nubi al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 18°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità tra 23km/h e 29km/h, moderati da Ovest-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità tra 19km/h e 25km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 13km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.1, corrispondente a 1000W/mq.

Mercoledì 22 Maggio: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 23°C, la minima di 16°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 8km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.9, corrispondente a 1043W/mq.

Giovedì 23 Maggio: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, minima 16°C, massima 24°C. In particolare avremo soleggiamento diffuso al mattino, poche nubi durante il resto della giornata. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 16°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord con intensità di circa 6km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, deboli da Est-Nord-Est alla sera con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.7, corrispondente a 1033W/mq.