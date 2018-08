Castellammare, prima edizione del Teatro Festival. Primo ospite il 22 agosto Manlio DovÃ¬,

08/08/2018 09:50:00

Questa prima edizione vuole essere un preludio per quello che sarà il programma 2019. E comunque un preludio di grande qualità abbracciando tre settori del teatro che soddisferanno il pubblico.

Il 22 agosto sarà in scena Manlio Dovì un grande siciliano che ha saputo portare la sua elegante comicità nei maggiori teatri italiani approdando ormai da oltre vent’anni a trasmissioni cult televisive.

La sua ultima apparizione televisiva a Tale e Quale Show lo ha consacrato tra i maggiori artisti italiani. Saranno due ore di risate ed una incredibile passerella di personaggi che lo show man interpreterà alla perfezione.

Il 25 agosto sarà la volta di un mattatore del teatro Michele Placido forse il più conosciuto attore italiano per la sua magistrale interpretazione del commissario Cattani nello sceneggiato La Piovra distribuito in tutto il mondo.

A Castellammare teatro festival Placido sarà accompagnato da tre straordinari musicisti e farà un excursus teatrale e musicale della tradizione napoletana, non tralasciando grandi autori siciliani che hanno segnato la sua carriera.

Assolutamente uno spettacolo da non perdere.

In ultimo il 1^ settembre Edoardo Leo che rappresenta la nuova generazione di attori italiani che in pochi anni hanno saputo affermarsi con prestigiosi e pluripremiati lavori teatrali e cinematografici.

Del resto se Edoardo Leo fa il tutto esaurito in tutti i teatri italiani il motivo ci sarà? La qualità, la novità, la freschezza e la genialità dei testi

Tra gli ultimi film di Leo vogliamo ricordare Ti ricordi di me?, Pane e burlesque, Noi e la Giulia, Loro chi?, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Smetto quando voglio.