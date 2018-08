Alla ex Provincia di Trapani Confintesa "esclusa illegittimamente". Elezioni RSU da rifare

10/08/2018 14:40:00

Il Tribunale del lavoro di Trapani, all’esito del ricorso patrocinato dall’avv. Vincenzo Perniciaro ha ingiunto “alla Commissione Elettorale del Libero Consorzio Comunale di Trapani di ripetere le operazioni elettorali di rinnovo delle R.S.U. ammettendo alle stesse anche la lista Confintesa Autonomie illegittimamente pretermessa” condannandola alle spese.



“È un risultato sacrosanto, che sanziona severamente l’incredibile esclusione sia della nostra lista che, ancor prima, del nostro componente nella Commissione Elettorale; segno rivelatore della predeterminazione tesa ad escludere la nostra sigla forse anche perché, seppur nuova in quella Amministrazione, aveva raccolto circa il 40% di adesioni tra i lavoratori.

Ed infatti lo stesso giudice rileva nella sua ordinanza che ‘La Commissione Elettorale (all’interno della quale non vi era alcun rappresentante della Confintesa Autonomie) anziché conformarsi ai principi di correttezza e buona fede …, ha escluso la lista di candidati presentata dalla federazione ricorrente, limitandosi ad affermare l’incompletezza della documentazione presentata senza concedere alcun termine per la regolarizzazione della domanda’ in maniera capziosa, aggiungerei.”

Lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa, che da subito ha seguito, anche recandosi in loco, l’evolversi dell’assurda vicenda.

“Spero che questa vicenda insegni che le regole democratiche devono essere rispettate in senso sostanziale, e non solo formale e strumentale. E adesso i lavoratori esprimano liberamente da chi farsi rappresentare", nclude Prudenzano.