Mazara, trovati in mare 80 kg di hashish all'interno di tre boe con ricevitore satelittare

14/08/2018 15:05:00

80 kg di hashish rivenuti non a casa di qualche spacciatore o direttamente in qualche piantagione, ma in mare, all'interno di tre boe posizionate all'ingresso del porto di Mazara del Vallo.

E' questa la strana scoperta che hanno fatto i militari della locale Capitaneria di Porto.

Per tenere sotto controllo la posizione del grande quantitativo di stupefacenti sono stati applicati dei rilevatori satellitari alle boe, un sistema moderno e al passo con i tempi che fa pensare ad un'organizzazione criminale ben strutturata nella gestione del traffico della droga.