A Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta di Fabio Strinati

17/08/2018 22:00:00

A BARBARA RIZZO, GIUSEPPE E SALVATORE ASTA ( Strage di Pizzolungo )

Mio fratello, una macchia sul muro... ( Margherita Asta )

Sul ciglio di una strada la morte

depositò tre lapidi e tre fiori di campo,

tra i suoni di una campana

petali come brandelli

volati via nel vento, dispersi

come sfumati nel tempo

due corpicini trafitti e spenti

da un lampo senz’anima

caduto sulla terra. Un grido,

un fumo alto, lento e lungo

riposto in un’eco urtante

come acerba primavera,

a volte arriva troppo in fretta

col suo riverbero irritante;

ma due candele sono accese,

e un’altra, è fiaccola

per una marcia che di riposo

ancor nel cielo rotea e spazia

come sotterra vi è quel seme

nutrito di speranza, che di trionfo nasce

a ogni tragitto d’alba.

Fabio Strinati