Mazara, i giovani dell'Azione Cattolica al Sinodo che si Ã¨ tenuto a Roma

18/08/2018 22:00:00

I Giovani dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno partecipato al Sinodo Giovani che si è tenuto a Roma dall’11 al 12 agosto 2018. L’evento organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Mazara del Vallo ha coinvolto tutte le associazioni e movimenti presenti sul territorio diocesano che hanno aderito con le proprie

rappresentanze per un totale di 172 partecipanti.

I nostri 10 Giovani partiti in pullman venerdì 9 agosto sono stati accompagnati in questo pellegrinaggio dal Presidente Parrocchiale A.C. Salvatore Gianquinto nonché educatore nel settore Giovani e dall’Assistente Spirituale Don Vincenzo Aloisi.

Sabato 11 agosto 2018 alle ore 18.30 i giovani arrivati da tutte le parti d’Italia hanno incontrato Papa Francesco al Circo Massimo, dove hanno avuto modo di fare alcune domande al Santo Padre che su una domanda sull’amore ha risposto: “Come si dice dalle mie parti, in amore bisogna mettere tutta la carne sulla grigliata”. In seguito hanno partecipato alla Veglia di Preghiera e dopo la serata è continuata con la grande festa dal titolo “Vado al Massimo” organizzata dal Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile della C.E.I. con il concerto di Alex Britti, il rapper Clementino e Mirkoeilcane.

Roma ha accolto i giovani per tutta la nottata con la notte bianca. Domenica 12 agosto i giovani hanno partecipato alla Santa Messa in Piazza San Pietro officiata dal Cardinale Gualtiero Bassetti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e successivamente

all’incontro con il Santo Padre durante l’Angelus. Nel ringraziare Papa Francesco il Cardinale Bassetti ha detto: "I Giovani e la Chiesa tutta le

vogliono tanto bene. Siamo riusciti a essere Chiesa in Uscita, una chiesa che non ha lasciato indietro nessuno. Da questa piazza ripartiremo ma non da soli. Ci aiuti a ritornare a casa perché dopo questi magnifici giorni sarà difficile ritornare alla quotidianità".

Papa Francesco ha ringraziato gli organizzatori per l’eccellente riuscita dell’evento e rivolgendosi ai giovani ha detto: "Cari giovani voi che siete dinamici, appassionati e coraggiosi ricordate che “E’ buono non fare il male ma è male non fare il bene. Camminate nella carità e nell’amore. Siate testimoni della vostra fede perché una chiesa senza testimonianza è solo fumo". Un ringraziamento particolare l’ha rivolto ai sacerdoti per la pazienza quotidiana che hanno, perché, rivolgendosi ai giovani ha detto "lavorare con voi ce ne vuole tanta di pazienza".

Un’esperienza indimenticabile, significativa, intensa, fantastica, meravigliosa, preziosa, particolare, stancante, divertente, emozionante, unica piena di felicità questi gli aggettivi che hanno usato i giovani dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo al loro rientro a casa. Nonostante la fatica del viaggio affrontato e l’alta temperatura da sopportare che a volte ti bloccava il fiato e il cammino, essere a Roma e incontrare Papa Francesco ha riempito e “rinfrescato” i nostri cuori di gioia, amore e fratellanza, sentimenti che ci aiuteranno a crescere e camminare più sicuri all’interno della nostra associazione e poter essere “testimoni” veri dell’amore di

Gesù.

Siamo ritornati giovani in mezzo ai giovani hanno dichiarato il presidente Salvatore e l’assistente Don Vincenzo, stanchi ma felici di aver fatto quest’avventura. Il Sinodo dei Giovani “Per mille strade”, voluto da Papa Francesco, che ha visto l’affluenza a Roma di circa 90 mila giovani provenienti da 200 diocesi d’Italia è stato organizzato in preparazione alla XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà il prossimo ottobre a Roma sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.-