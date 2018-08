Violento temporale a Petrosino. Danni a casa della madre del Sindaco Giacalone

19/08/2018 13:45:00

Tuoni, fulmini, grandine e perfino qualche allagamento. Il classico e improvviso temporale estivo che si è abbattuto questa mattina su Petrosino è stato molto violento e ha lasciato qualche segno del suo passaggio.

Grande paura per la madre del sindaco Giacalone, con un fulmine che è entrato dentro casa provocando tanto spavento e danni alla finestra e agli elettrodomestici della propria cucina.

Così, la signora Marianna Pipitone, descrive la sua brutta esperienza sul suo profilo facebook: "Esperienza scioccante, spaventosa...

Quando si dice essere vivi per miracolo. Sfiorata a qualche metro da un fulmine che entra dentro casa, buca la finestra e fa esplodere il vetro per scaricarsi poi sulla cucina facendo saltare i fornelli e dà l'addio ai miei elettrodomestici. Comunque sia, ringrazio la Madonna per avermi protetta. Dio esiste".