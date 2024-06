Trapani e la provincia su Rai1 con Linea Verde Estate. Due puntate in onda il 7 e il 14 luglio

Linea Verde Estate, il seguito programma di Rai1, torna in Sicilia con una lunga tappa nella provincia di Trapani, un’occasione per portare il territorio e le sue specificità alla ribalta nazionale e far conoscere le sue bellezze...