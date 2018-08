Salemi, al via la manutenzione straordinaria del cimitero

19/08/2018 00:00:00

Al via la manutenzione straordinaria del cimitero di Salemi. Gli operai sono già al lavoro per la riqualificazione e l'ammodernamento degli uffici del custode e per alcuni interventi di sistemazione lungo i viali del cimitero. L'appalto indetto dal Comune è stato affidato all'impresa 'C.G.' di Borgetto per un importo totale di 36.158 euro. Il contratto tra l'impresa e il Comune di Salemi prevede la fine dei lavori entro novembre 2018.

Si tratta del secondo intervento messo in campo dall'amministrazione comunale per il cimitero in pochi mesi: a maggio, infatti, sono stati installati sessanta loculi prefabbricati in vetroresina e 40 cellette-ossari per una spesa complessiva di 87mila euro. "Sono tutti segnali di una particolare attenzione riposta dalla nostra amministrazione nei confronti del cimitero - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -.

La struttura aveva bisogno di alcuni interventi che siamo riusciti a mettere in campo grazie a una buona programmazione". Secondo il vicesindaco e assessore ai Servizi tecnici Calogero Angelo "si tratta di opere che puntano alla riqualificazione e a un miglioramento generale della sicurezza all'interno del cimitero".