Marsala, tutto pronto per Ciancio Fest. Dal 22 al 26 agosto l'edizione 2018

19/08/2018 02:00:00

Tutto pronto per la CiancioFest edizione targata 2018, la cinque giorni di festa in onore di Maria Madre della Chiesa, manifestazione che si tiene ogni anno, a Ciancio, popolosa contrada del versante sud del marsalese. Un appuntamento ormai divenuto tra i più attesi e partecipati dell’estate marsalese, chepuntualmente incassa successi ed apprezzamenti unanimi, richiamando ad ogni edizione, una moltitudine di spettatori provenienti da ogni parte della città e della provincia.

Un autentico mix che lega profondamente fede e devozione, cultura, storia, tradizione, amore, passione. I festeggiamenti prenderanno il via

mercoledì 22 e si estenderanno fino a domenica 26 agosto. Anche quest’anno, l’agenda è ricca di appuntamenti degni di nota. Il taglio del nastro avverrà dopo la tradizionale “scinnuta” del simulacro e il suggestivo corteo-spettacolo di musici, tamburinara e sbandieratori in pregiati costumi d’epoca. Nella stessa serata di apertura, spazio alla gara della torta e al concerto della SUD STREET BAND. Particolarmente atteso è l’arrivo in piazza, nella prima serata, direttamente dalla nota trasmissione “Insieme”, del famoso comico MARCO MANERA, che con il suo esilarante SHOW è già pronto a scatenare la piazza in un vero e proprio tripudio di risate. Giovedì 23, spazio alla 10^a edizione del

Festival della canzone di Ciancio (presentato da Marianna Montalto, Arianna Accardi e Paola Angileri), venerdì 24 sarà invece la volta dell’attesissima commedia “ A famigghia difittusa”, portata in scena dalla compagnia parrocchiale dei “S’attruvaru” e sabato 25, toccherà ai Burgisi aprire la serata con lo spettacolo folk: “Cunti, canti e ballitte di Sicilia”, seguiti poi, in seconda serata, dalla IGNAZIO SUGAMIELE BAND e dalla serata danzante. Al termine, seguirà la discoteca in piazza. Nella stessa agenda degli spettacoli, non mancheranno annesse a fine di ogni serata, le imperdibili sagre-degustazioni di prodotti della tradizione: dalla sagra della ciambella, alla sagra della “pasta a fuinno”, a quella del cannolo, a quella del panino con la salsiccia, a quella del gelato artigianale.

Ricco anche il programma religioso della festa: la Solenne Celebrazione Eucaristica si svolgerà lunedì 20 e martedì 21 presso alcune famiglie della contrada, mentre nei giorni successivi, ritornerà ad essere celebrata in parrocchia alle 18. Resta fissata per martedì 21, alle 21:30, la

tradizionale veglia mariana, in piazza.

La CiancioFest si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Marsala, ed è realizzata sotto la guida del parroco, don Giacomo Putaggio, con il prezioso lavoro del comitato pro-festeggiamenti coordinato dal presidente, Angelo Genna. A presentare le serate della CiancioFest, sarà ancora una volta, la confermata coppia Peppe Giacalone e Valentina Donato.