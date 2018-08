“Petrosino Estate 2018”gli appuntamenti dal 21 al 26 agosto.In calendario teatro, sport...

20/08/2018 19:05:00

Altra settimana ricca di appuntamenti per “Petrosino Estate 2018”. Da domani (21 agosto) a domenica prossima (26 agosto) sono in calendario sei eventi.

Si inizierà domani sera, alle ore 21, in piazza Biscione con la commedia teatrale “Agenzia Viaggi”, che verrà portata in scena dall’associazione culturale “Regalati un Sorriso”. Si terrà mercoledì sera (22 agosto), invece, il contest di bellezza “6° edizione di Miss Mamma in Passerella – 5° edizione di Miss Petrosino”.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Reportage, prenderà il via alle ore 21, sempre in piazza Biscione. Giovedì sera (23 agosto) spazio allo sport, al divertimento e al sociale con l’iniziativa “Pedalando sotto le Stelle”, a cura dell’asd “Mare Club Biscione” e dell’asd “Mtb I Cani Randagi”. L’appuntamento è, a partire dalle 19, in piazza Biscione. Venerdì sera (24 agosto), poi, sempre in piazza Biscione (ore 21,30) è in programma la terza edizione di “Tomboliamo”, iniziativa all’insegna dello spettacolo musicale e dell’intrattenimento organizzata dall’associazione turistica “Pro Loco Petrosino”.

Sabato (25 agosto) farà tappa in piazza Biscione la finale regionale del “Cantagiro 2018”, storica manifestazione canora dedicata alla musica emergente. A partire dalle ore 21 prenderanno il via le esibizioni sul palco, in vista della finale nazionale di Fiuggi.

La settimana di “Petrosino Estate 2018” si concluderà, infine, domenica sera, sempre in piazza Biscione, con la tappa del concorso nazionale “Miss Reginetta d’Italia”, contest di bellezza organizzato dall’associazione “La Sorgente”. Una serata all’insegna della moda, della bellezza e della musica presentata da Erika Tumbarello