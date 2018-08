Trapani, attesa per le analisi delle alghe di Punta Tipa. Ignorato divieto di balneazione

21/08/2018 09:29:00

A Trapani si attende l’esito degli esami sulle alge tossiche prelevate la scorsa settimana dall’Arpa. Dai risultati dipenderà la decisione dell’amministrazione per quel che riguarda la balneazione sulla spiaggia di Punta San Giuliano o Punta Tipa, dal nome dell’ultimo gestore della Tonnara di San Giuliano, Vito Tipa.

Per il momento vige il divieto di balneazione anche se in questi giorni tanti cittadini se ne sono infischiati del divieto rischiando però intossicazioni che possono portare a possibili irritazioni alle mucose respiratorie e congiuntivali, raffreddore, ma anche difficoltà respiratorie e febbre. Per essere colpiti basta inalare le microparticelle d’acqua in sospensione contenenti l'alga.

La presenza di un’alga tossica, tra l’altro, nei giorni scorsi ha costretto anche l’amministrazione comunale di Marsala ad emettere un’ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Capo Boeo.