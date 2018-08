Da Marsala una "lettera aperta" e collettiva per Papa Francesco

21/08/2018 20:20:00

"Scriviamo insieme a Papa Francesco", è questa l'iniziativa comunicata con una nota da don Francesco Fiorino. Da Marsala partirà presto una "Lettera aperta" al Papa in occasione della sua visita pastorale nelle diocesi di Palermo e Piazza Armerina il prossimo 15 settembre per il 25° anniversario della morte, per mano mafiosa, del beato Pino Puglisi.

Mercoledì 22 agosto, alle ore 18.30, presso la chiesa di san Giovanni al Boeo di Marsala, si elaborerà la bozza definitiva della lettera che sarà formata da tre parti: ringraziamento al Papa per la sua instancabile opera di evangelizzazione e di promozione umana; breve analisi della situazione socio-politica ed ecclesiale della Sicilia; proposte e richieste al Vescovo di Roma per sostenere il cammino dei siciliani che cercano verità, giustizia e un sano e libero sviluppo.

All'elaborazione della lettera possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Sicilia. Quando la "lettera aperta" sarà completata si potrà sottoscriverla.