Servizio Civile, 3589 i posti a disposizione in Sicilia. Tutte le informazioni

23/08/2018 14:00:00

Sono 3589 i posti del servizio civile messi a bando in Sicilia per il servizio in enti pubblici, associazioni, cooperative. In tutta Italia saranno 53.363 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni compiuti (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

In Sicilia i progetti presentati sono 339 e ogni candidato potrà presentare istanza per una sola iniziativa. Il servizio avrà una durata di dodici mesi per trenta ore settimanali e 1.400 ore annue.

Lo stipendio mensile per ogni volontario sarà di 433,80 più un rimborso delle spese di viaggio qualora si trovasse a svolgere il lavoro fuori dal comune di residenza. Il bando nazionale prevede anche 94 progetti all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari.

I posti di volontariato disponibili in Sicilia 13 sono riservati ai volontari Fami, cioè giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria.

Possono partecipare al bando i giovani che hanno svolto il servizio civile con Garanzia giovani. Non possono partecipare gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, che abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.

Infine niente servizio civile per i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.serviziocivile.gov.it. Per presentare la domanda direttamente a questo link.