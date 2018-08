Videosorveglianza, i Comuni presentano i progetti in Prefettura

24/08/2018 10:00:00

Ieri si è riunito presso il palazzo del Governo di Trapani il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Darco Pellos.

Alla riunione hanno preso parte il Questore Claudio Sanfilippo, il Colonnello dei Carabinieri Stefano Russo, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Vito Licata, il Dirigente della Zona Telecomunicazioni della Sicilia Occidentale Dott.ssa Pasquina Triventi che ha fornito il necessario supporto tecnico per l’esame e la verifica della conformità dei progetti di videosorveglianza, nonché i Sindaci dei Comuni interessati, che nei mesi scorsi hanno sottoscritto “I Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”: Trapani, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellamare del Golfo, Campobello di Mazara, Custonaci, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Petrosino, San Vito Lo Capo e Castelvetrano. I progetti che mirano a realizzare un sistema unitario ed integrato di sicurezza urbana volto a prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e predatoria, verranno trasmessi al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, nel cui ambito una apposita Commissione di valutazione, esaminerà le richieste ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.